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        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:39 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:49
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        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda D.Ü idaresindeki 06 DE 5718 plakalı otomobil ile Sezer Kartal (32) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle refüje savrulan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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