Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda D.Ü idaresindeki 06 DE 5718 plakalı otomobil ile Sezer Kartal (32) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

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