Kastamonu'da cezaevi firarisi ile yardım eden kişi ormanlık alanda yakalandı
Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ile ona yardım eden kişi yakalandı.
Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ile ona yardım eden kişi yakalandı.
Kasten yaralama, basit yaralama ve hakaret suçlarından 5,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü K.H, sabah saatlerinde Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.
Kendisine yardım eden E.S. ile ormanlık alana kaçan K.H’yi bulmak için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yakalanan K.H. ve E.S'nin işlemleri sürüyor.
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