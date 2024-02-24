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        Kastamonu'da cezaevi firarisi ile yardım eden kişi ormanlık alanda yakalandı

        Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ile ona yardım eden kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:50 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:50
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        Kastamonu'da cezaevi firarisi ile yardım eden kişi ormanlık alanda yakalandı
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        Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ile ona yardım eden kişi yakalandı.

        Kasten yaralama, basit yaralama ve hakaret suçlarından 5,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü K.H, sabah saatlerinde Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.

        Kendisine yardım eden E.S. ile ormanlık alana kaçan K.H’yi bulmak için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yakalanan K.H. ve E.S'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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