Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Görüntüde, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görülüyor.

Paylaşımda, "Doğadaki gözlerimiz, fotokapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın zenginliklerini gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının fotokapanla kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.