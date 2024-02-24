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        Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:17
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        Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
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        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının fotokapanla kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Doğadaki gözlerimiz, fotokapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın zenginliklerini gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

        Görüntüde, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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