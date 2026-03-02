Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 22:02
        Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

        Çukurçal, Gökçeler, Karakadı, Olucak köyü grup yolunun Malyas kanyonu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

        Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ekipler, heyelanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

