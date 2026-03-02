Kastamonu'da park halindeki otomobil alev aldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. Fazlı Karataş'a ait otomobil, ilçenin Yazıçam mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

