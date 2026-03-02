Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Kastamonu'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Kastamonu'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" düzenlendi.

        Ramazan boyunca 6 şehirde ziyaretçilerle buluşacak sergi, Erzurum ve Tokat'ın ardından Kastamonu'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.


        23 Ağustos Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetin yer aldığı serginin açılışı öncesinde, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.


        Vali Meftun Dallı, programın açılışında yaptığı konuşmada, serginin, medeniyetin ruhunu ve vakıf kültürünün asırlara yayılan anlayışını yansıttığını belirterek, "Kutsal emanetlerin milletimize intikali, yalnızca tarihi bir hadise değildir. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğun, ağır ama şerefli bir vazifenin de üstlenilmesidir. Bu emanetler, İslam'ın, Müslümanların ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların hamisi olmanın bir nişanesi mesabesindedir." dedi.

        Kastamonu'nun tarih boyunca ilmin ve irfanın önemli merkezlerinden biri olduğunu anlatan Dallı, şöyle devam etti:

        "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi sınırlarının içerisinde değil, bütün gönül coğrafyamız ve bütün mazlum milletler için politikalar üretmekte, onların yanında olmaktadır. Bugün dünyanın her yerine eli uzanan bir Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Bu anlayış, geçmişten bugüne uzanan bir medeniyet sürekliliğinin ifadesidir. Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, işte bu büyük tarihi mirası ve sorumluluk bilincini hatırlatan kıymetli bir organizasyondur. Sergimizde yer alan eserler, inancımızın ve medeniyet tasavvurumuzun somutlaşmış halidir. Bu eserler bize şunu hatırlatmaktadır, medeniyetler yalnızca maddi güçle değil, merhametle, adaletle ve hayırla yükselir."

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Kastamonu'da böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için ayrıca gurur duyuyorum. Çünkü ülkemizde bu sergi 6 ilde düzenleniyor. Bunlardan birinin de Kastamonu olması gerçekten bizim için çok kıymetlidir." diye konuştu.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper de vatandaşları sergiye davet etti.

        Vakıf medeniyetinin, paylaşmanın, korumanın ve emanete sahip çıkmanın adı olduğunu dile getiren Alper, "Bu topraklarda iyilik kalıcı hale gelmiş, merhamet kurumsallaşmıştır. Ramazanın manevi huzurunun vakıf geleneğimizin inceliğiyle buluştuğu bu müstesna günlerde, gönül coğrafyamızın güzel şehri Kastamonu'da böylesi anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sergiyi gezen vatandaşlardan Hami Çelik ise "Burası anlatılmaz, yaşanır. Çok güzel bir duygu. Buraya getirenden Allah razı olsun. Görmediğimiz şeyleri gördük. Çok güzel bir duygu." dedi.

        Hanönü ilçesinden gelen 7. sınıf öğrencisi Irmak Eflel de "Din dersimizde hep görüyorduk ve burada da görmek çok güzeldi. Burada içimiz heyecan doluydu." diye konuştu.


        Serginin açılışına, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, bugün ve yarın 11.00-23.00 saatlerinde açık olacak.

        "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", Kastamonu'nun ardından Sivas, Malatya ve Kayseri'de vatandaşlarla buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kutsal emanetlere Kastamonu'da yoğun ilgi
        Kutsal emanetlere Kastamonu'da yoğun ilgi
        Üniversite öğrencileri iftar sofrasında buluşuyor
        Üniversite öğrencileri iftar sofrasında buluşuyor
        Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi
        Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi
        Kurşunlu Han sözleşmeye aykırı kullanımdan tahliye ediliyor
        Kurşunlu Han sözleşmeye aykırı kullanımdan tahliye ediliyor
        Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
        Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
        Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
        Alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi