Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kent merkezinde içinde 2 kişi bulunan bir araç durduruldu.



Araçta yapılan aramada 1,2 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 0,7 gram sentetik uyuşturucu, 122,89 gram sentetik uyuşturucu tütün karışımı ile uyuşturucu kullanım aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kastamonu Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

