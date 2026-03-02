Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürdü

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 18:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürdü

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.

        Çekya ile 4 Mart Çarşamba günü oynanacağı karşılaşma için Kastamonu'ya gelen milli takım, Merkez Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

        Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan milli takım oyuncusu Döne Gül Bozdağan, Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağının aralık ayında Türkiye'de yapılacağını belirterek, "İlk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. O yüzden biz bu maçların hepsini oraya bir hazırlık olarak görüyoruz. Bu yüzden çok ciddiye alıyoruz. Aynı zamanda Çekya karşısında şansımız olduğunun farkındayız. Çok inanıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptığımızı ve hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah güzel geçecek." diye konuştu.

        Kastamonu'da hentbola ilgi gösterildiğini ve taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Döne Gül, "Bu yüzden bütün Kastamonu halkını maça davet ediyoruz. Bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı
        Kastamonu'da "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı
        Kutsal emanetlere Kastamonu'da yoğun ilgi
        Kutsal emanetlere Kastamonu'da yoğun ilgi
        Üniversite öğrencileri iftar sofrasında buluşuyor
        Üniversite öğrencileri iftar sofrasında buluşuyor
        Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi
        Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi
        Kurşunlu Han sözleşmeye aykırı kullanımdan tahliye ediliyor
        Kurşunlu Han sözleşmeye aykırı kullanımdan tahliye ediliyor
        Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
        Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı