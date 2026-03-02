A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürdü

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.



Çekya ile 4 Mart Çarşamba günü oynanacağı karşılaşma için Kastamonu'ya gelen milli takım, Merkez Spor Salonu'nda antrenman yaptı.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan milli takım oyuncusu Döne Gül Bozdağan, Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağının aralık ayında Türkiye'de yapılacağını belirterek, "İlk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. O yüzden biz bu maçların hepsini oraya bir hazırlık olarak görüyoruz. Bu yüzden çok ciddiye alıyoruz. Aynı zamanda Çekya karşısında şansımız olduğunun farkındayız. Çok inanıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptığımızı ve hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah güzel geçecek." diye konuştu.



Kastamonu'da hentbola ilgi gösterildiğini ve taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Döne Gül, "Bu yüzden bütün Kastamonu halkını maça davet ediyoruz. Bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



