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        İhsangazi ilçesinde akıl oyunları turnuvasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:52
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        İhsangazi ilçesinde akıl oyunları turnuvasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Akıl ve Zeka oyunları İhsangazi ilçe turnuvası gerçekleştirildi.

        Birinci olan öğrencileri makamında kabul eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, öğrenciler çeşitli hediyeler verdi.

        Q_Bitz dalında Elif Can Kesercioğlu, Pentagon dalında Havva Nur Çınar, Mangala dalında Sude Nur Kırışoğlu ve Equilibrio dalında ilçe birincisi olan Elif Zeytin 5 Mart'ta Kastamonu'da düzenlenecek il turnuvasında İhsangazi'yi temsil edecek.

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