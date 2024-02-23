İhsangazi ilçesinde akıl oyunları turnuvasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi

Q_Bitz dalında Elif Can Kesercioğlu, Pentagon dalında Havva Nur Çınar, Mangala dalında Sude Nur Kırışoğlu ve Equilibrio dalında ilçe birincisi olan Elif Zeytin 5 Mart'ta Kastamonu'da düzenlenecek il turnuvasında İhsangazi'yi temsil edecek.

Birinci olan öğrencileri makamında kabul eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, öğrenciler çeşitli hediyeler verdi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde akıl ve zeka oyunları turnuvasında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi.

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