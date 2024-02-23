Kastamonu'da bavulunda 18 bin sentetik ecza hapı bulunan kişi tutuklandı

Şehirlerarası yolcu otobüsünden inen M.B'nin hareketlerinden şüphelenen polis, zanlının üstü ve bavulunda arama yaptı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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