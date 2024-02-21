Kastamonu Emniyet Müdürlüğü hayata geçirdiği 2 projeyle 29 bine yakın öğrenciye ulaştı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Hayata Renk Verelim 2023" ve "Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum 2023" projeleri kapsamında 28 bin 797 öğrenciye ulaşıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayata Renk Verelim 2023" projesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum 2023" projesinin kapanışı gerçekleştirildi.

Trafik bilgisi, güvenli internet, bilinçlendirme faaliyetleri, spor, sinema, ilçe gezileri ve özel bireylere yönelik çeşitli faaliyetlerden oluşan projeden 28 bin 797 öğrenci yararlandı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Doğa Kültür Köyü'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu tür projelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çok hızlı bir şekilde değişim ve dönüşümün yaşandığını ifade eden Dallı, "Değişimin ve dönüşümün getirdiği, geleneksel olarak bildiğimiz insan yetiştirme prosedürlerin çok dışında riskleri, problemleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en büyük sorunu uyuşturucu, internet ve sosyal medya. Sosyal medya alanında çok ciddi problemler var, bu konuda dikkatli olmak lazım. Her kesimin bu konuda ellerinden geleni yapması lazım." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise 10 ay süren proje kapsamında birçok etkinlik ve faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayata Renk Verelim 2023" projesinin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, KRONOSPAN Orman Ürünleri, Kastamonu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirildiğini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"19 ilçemizi kapsayacak şekilde, anasınıfından başlamak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerimizde eğitim öğretim gören öğrencilerimize yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılırken; resim, kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenledik. Gençlerimizi Temel Güvenlik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Siber Suç-Siber zorbalık konularında bilgilendirdik. Bisiklet, masa tenisi, satranç, voleybol ve atletizm dallarında sporcular yetiştirdik, sinema faaliyetlerinde bir araya geldik. Milli şuurun çocuklarımızda karşılık bulması adına Ankara gezisi ve Çanakkale ziyareti düzenledik."

Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum 2023 projesinde yapılan çalışmaları anlatan Ay, "Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerimize madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenledik, dereceye giren gençlerimizi ödüllendirdik." ifadelerine yer verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da projede katkısı olanları kutladı.​​​​​​​