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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 171 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:15 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:15
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 171 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 171, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 20.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KKY -16 -2
        Kartalkaya S -9 1
        Sarıkamış ÇB -10 -1
        Palandöken ÇB -10 -2
        Ergan ÇB -7 -1
        Erciyes PB -8 1
        Kartepe PB 3
        Uludağ P -4 2
        Çambaşı ÇB -5
        Yıldıztepe P -4
        Mersivan ÇB -8 1
        Yalnızçam ÇB -7 -1
        Ilgaz ÇB -6
        Yıldız Dağı PB -4 3
        Zigana ÇB -5
        Kop ÇB -5 2
        Denizli PB -5 4

        (KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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