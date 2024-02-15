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        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:15
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        Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan kişi Araç ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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