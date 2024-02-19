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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:18
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 12-18 Şubat'ta çalışma yapıldı.

        Yakalanan 56 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "Kasten öldürme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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