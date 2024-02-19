Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı

"Kasten öldürme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

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