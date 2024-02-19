Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 12-18 Şubat'ta çalışma yapıldı.
Yakalanan 56 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Kasten öldürme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü cezaevine gönderildi.
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