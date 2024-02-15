Kastamonu'daki trafik kazasında kızından sonra anne de tedavi gördüğü hastanede öldü

Kaçan otomobil sürücüsü ise polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta gerçekleşen kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.

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