Kastamonu'daki trafik kazasında kızından sonra anne de tedavi gördüğü hastanede öldü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta gerçekleşen kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.
Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta Cihan Ö'nün kullandığı 34 RK 3823 plakalı otomobil, Hatice Şimşek (44) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosikletteki sürücü ile annesi Necla Şimşek hastaneye kaldırılmıştı. Hatice Şimşek hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Kaçan otomobil sürücüsü ise polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.