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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 188 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:23
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 188 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 188, Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 160, Sarıkamış'ta 155, Yalnızçam'da 74, Uludağ'da 70, Kartepe'de 53, Erciyes'te 51, Ovacık ve Haserek'te 40, Davraz ve Ilgaz'da 35, Murat Dağı ve Mersivan'da 32 Denizli'de 26, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Abalı'da 8, Hazarbaba'da ise 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 15.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -4
        Kartalkaya KY -3 -1
        Sarıkamış KY -4 3
        Palandöken KKY -3
        Ergan KKY -1 1
        Erciyes HKY -3 4
        Kartepe KY -1 1
        Uludağ KY -4 2
        Çambaşı KY 1 5
        Yıldıztepe KY 1 3
        Mersivan Y 3 5
        Yalnızçam KY -6 2
        Ilgaz KY -1 2
        Yıldız Dağı KKY 2 6
        Zigana KY -0 3
        Kop Y 1 3
        Denizli KY -4 1

        (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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