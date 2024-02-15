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        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, Küre'yi ziyaret etti

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:42
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        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, Küre'yi ziyaret etti
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        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Salih Turan'ı makamlarında ziyaret eden Gümüş, daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Gümüş, toplumun her kesimine eğitim fırsatları sunarak bireylerin gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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