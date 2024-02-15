Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, Küre'yi ziyaret etti
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Küre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Salih Turan'ı makamlarında ziyaret eden Gümüş, daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden Gümüş, toplumun her kesimine eğitim fırsatları sunarak bireylerin gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.
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