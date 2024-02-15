Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, Küre'yi ziyaret etti

Öğrencilerle sohbet eden Gümüş, toplumun her kesimine eğitim fırsatları sunarak bireylerin gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Salih Turan'ı makamlarında ziyaret eden Gümüş, daha sonra ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

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