Kastamonu'da 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla 9 yıldır aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kastamonu'da 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla 9 yıldır aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Hanönü ilçesinde durdurulan bir araçta 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan S.G. yakalandı.
İşlemlerinin ardından tutuklanan hükümlünün 9 yıldır arandığı öğrenildi.
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