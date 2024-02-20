Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu

        Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

        Hacıbey köyünde Nuri ve Cumhur Kandırcıoğlu kardeşlere ait 3 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatı katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yaka...
        Kastamonu'da 83 ayrı suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yaka...
        Kastamonu'da sığırcıkların senkronize dansı görüntülendi
        Kastamonu'da sığırcıkların senkronize dansı görüntülendi
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 171 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 171 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı
        GMG Kastamonuspor, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı
        GMG Kastamonuspor, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı
        Üç ilin kadınları, ürünlerini e-ticaret platformundan satacak
        Üç ilin kadınları, ürünlerini e-ticaret platformundan satacak