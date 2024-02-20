Kastamonu'da çıkan yangında evde hasar oluştu
Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Hacıbey köyünde Nuri ve Cumhur Kandırcıoğlu kardeşlere ait 3 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatı katında hasar oluştu.
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