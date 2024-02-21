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        Kastamonu'da lise öğrencileri doğa kampında buluştu

        Kastamonu'da Çorum, Tokat ve Çankırı'daki liselerden gençlerin katıldığı doğa kampı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:12
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        Kastamonu'da lise öğrencileri doğa kampında buluştu
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        Kastamonu'da Çorum, Tokat ve Çankırı'daki liselerden gençlerin katıldığı doğa kampı düzenlendi.

        TÜGVA tarafından Yolkonak Gençlik Doğa Kamp Alanı'nda organize edilen kampa 215 öğrenci katıldı.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız'ın da katıldığı kampta paintball, okçuluk, masa tenisi, futbol, voleybol, golf, eskrim sporları gibi etkinlikler yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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