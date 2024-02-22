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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:26
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 22.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -17 -2
        Kartalkaya S -6
        Sarıkamış KY -9 -2
        Palandöken KY -9 -2
        Ergan KY -5
        Erciyes KY -5 1
        Kartepe S -3 6
        Uludağ AB -3 4
        Çambaşı KY -5 2
        Yıldıztepe P -1 2
        Mersivan KY -15 -10
        Yalnızçam KY -8 1
        Ilgaz KY -3
        Yıldız Dağı KKY -2 2
        Zigana KY -5 5
        Kop KY -4 2
        Denizli S -3 5

        (KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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