Kastamonulu kadınlar ürettikleri mumlarla aile bütçesine katkı sağlıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, ürettiği kokulu mumları satarak gelir elde ediyor.

Taşköprü Kaymakamlığı tarafından desteklenen proje ile ADEM bünyesindeki kursiyerlerin ürettiği çeşitli mumlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla satılıyor.

Elde edilen gelirin masrafları düşürüldükten sonra kalan kısım, 56 kursiyere eşit olarak dağıtılıyor.

Ürünlerini yaparken kursiyerlerin çocukları da oluşturulan oyun alanında oyun oynuyor.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfında usta öğretici olarak görev yapan Hülya Özkan, AA muhabirine, yaptıkları ürünleri alışveriş merkezlerine sattıklarını söyledi.

Özkan, ürünlerin gelirlerini eşit şekilde kursiyerlere dağıtmanın yanında 3 ayda bir teşvik ücreti de verdiklerini belirtti.

Kursiyerlerden Fatma Görgülü ise ADEM'in ailelere büyük katkı sağladığını anlatarak, "Yapılan ürünlerimizi Vakıf öncülüğünde satarak gelir elde etmenin yanı sıra çocuklarımız da oyun alanında eğlenme imkanı buluyor. Hem gelir kapısı oluyor, hem de el becerilerimizi geliştiriyoruz. Bizlere destelerini esirgemeyen Taşköprü Kaymakamımız Bekir Özen'e, Vakıf Müdürümüz Halil Çelik'e ve usta öğretici Hülya Özkan'a ev hanımlarının umut ışığı oldukları için çok teşekkür ederim." dedi.