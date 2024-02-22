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        Kastamonu'da öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlendi

        Kastamonu'daki okulların bahçelerinde geleneksel oyunlar oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:56
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        Kastamonu'da öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlendi
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        Kastamonu'daki okulların bahçelerinde geleneksel oyunlar oynandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan çatlak patlak, istop, çömlek, bız bız, beştaş, altın bilezik, gölge kovalamaca, köşe kapmaca, mendil kapmaca, sek sek, tombik, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması için başlatılan "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" kapsamında Kastamonu'da okul bahçelerinde geleneksel oyunlar oynandı.

        Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda oynanan oyunları izleyen Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere, geleneksel oyunların önemine dikkati çekti.

        Geleneksel oyunların çocuklara birçok açıdan katkı sağladığını vurgulayan Gümüş, şunları söyledi:

        "Geleneksel oyunlarımızı tüm okullarımızda yaygınlaştırmak amacıyla okul bahçelerimizde çeşitli düzenlemeler yaptık. Öğretmenlerimiz için de hizmet içi eğitim seminerleri açtık. Geleneksel 100 oyunun nasıl oynandığıyla ilgili Kastamonu Üniversitemiz ile iş birliği yaptık. Bundan sonra da seminerlerimiz devam edecek. Birçok okulumuzda bahçelerimiz rengarenk oldu. Okul bahçelerimizin geleneksel oyunlarla şekillendirildiğini, teneffüs saatlerinde eğlenceli vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Geleneksel oyunları yaşatmak kültürümüzü geleceğe aktarmak açısından da önemli. Çocuğun gelişiminde oyun çok önemli bir etken."

        Öğrencilerden Esma Nur Terlemez ise çok eğlendiğini dile getirerek, "Okulumuzda şimdiye kadar hiç oynamadığım oyunlar gördüm ve bunlardan oynadım. Bu oyunları arkadaşlarıma da anlatacağım. Çünkü tüm bu oyunları ülkemizdeki çocukların hepsinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben oynarken çok eğlendim, diğer çocukların da seveceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Deren Akgün de daha önce bilmediği oyunları da oynadığını belirterek, "Bazı oyunlar çok farklıydı. Oyun oynarken çok eğlendim, çok güzeldi." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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