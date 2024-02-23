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        Kafes-45 operasyonunda Kastamonu'da yakalanan örgüt elebaşı adliyede

        Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:03
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        Kafes-45 operasyonunda Kastamonu'da yakalanan örgüt elebaşı adliyede
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        Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalanan Ömer Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye gönderildi.

        Ömer Ç'nin adliyeye getirilişi sırasında yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

        Dün düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri sağladığı iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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