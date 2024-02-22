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        Kastamonu'da, KAFES-45 operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

        Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES-45 operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:12
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        Kastamonu'da, KAFES-45 operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı
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        Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES-45 operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca Kastamonu merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, M.C, T.A ve O.E'nin jandarmadaki işlemleri sona erdi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Ö.Ç ve diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Bugün düzenlenen KAFES-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri sağladığı iddia edilen 21 kişi gözaltına alınmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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