Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Palandöken'de 145, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 137, Yalnızçam'da 64, Uludağ'da 57, Yıldızdağı, Erciyes ve Davraz'da 50, Haserek'te 47, Kartepe'de 45, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 25, Mersivan'da 22, Kop'ta 21, Denizli ve Zigana'da 20, Yıldıztepe'de 15, Murat Dağı'nda 13, Gevaş ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.02.2024 En düşük En yüksek Hakkari ÇB -14 -2 Kartalkaya S 8 Sarıkamış S -12 1 Palandöken P -12 -2 Ergan AB -8 Erciyes P -3 5 Kartepe AB 5 13 Uludağ PB 4 10 Çambaşı P -4 5 Yıldıztepe S 1 8 Mersivan AB -9 -6 Yalnızçam S -11 Ilgaz S -1 7 Yıldız Dağı P -1 5 Zigana P -5 5 Kop S -11 4 Denizli S -1 8

(ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)