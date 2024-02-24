Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Palandöken'de 145, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 137, Yalnızçam'da 64, Uludağ'da 57, Yıldızdağı, Erciyes ve Davraz'da 50, Haserek'te 47, Kartepe'de 45, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 25, Mersivan'da 22, Kop'ta 21, Denizli ve Zigana'da 20, Yıldıztepe'de 15, Murat Dağı'nda 13, Gevaş ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)
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