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        Görme engelli milli judocu Merve Uslu'nun hedefi olimpiyat madalyası:

        BİLAL KAHYAOĞLU - Görme engelli milli judocu Merve Uslu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyaya odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:53
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        Görme engelli milli judocu Merve Uslu'nun hedefi olimpiyat madalyası:
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Görme engelli milli judocu Merve Uslu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyaya odaklandı.

        Spor kariyerine ilkokulda atletizmle başlayan 29 yaşındaki milli sporcu, 2013'te antrenörünün yönlendirmesiyle judoya geçti. 2016'dan 2020 yılına kadar judoya ara veren Merve Uslu, olimpiyat hayaliyle tekrar mindere döndü.

        İngiltere'de 2023 yılında düzenlenen Görme Engelliler Dünya Oyunları ile aynı yıl Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda ikincilik kazanan Merve, uluslararası birçok organizasyonda önemli dereceler elde etti.

        Paralimpik Judo Milli Takımı ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörünün yönlendirmesiyle judoya başladığını belirterek, "Atletizmi bırakıp, judoya başladım. Daha sonra biraz ara vermek istedim. 2020'de tekrar başladım. 70 kiloda mücadele ediyorum. Dünya ve Avrupa ikinciliklerim var." dedi.

        Olimpiyatlarda milli sporcuların elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Merve Uslu, bunun kendisini de cesaretlendirdiğini ifade etti.

        Hedefinde olimpiyat şampiyonluğu bulunduğunu vurgulayan milli sporcu, "Hem milli takımda hem de kulüpteki antrenörlerim beni olimpiyat için hazırlıyor. Sadece şampiyonluk için çalışıyorum. Hedefim olimpiyatta şampiyonluk, kürsünün en tepesi." ifadelerini kullandı.

        Görme engelinin doğuştan geldiğini anlatan Merve Uslu, "Yüzde 100 germe engelliyim. Çocukluğumdan beri öz güvenliydim. Öz güvenim yüksekti. Judo ile daha da pekişti. Judo ile bütünleştim, kendimi buldum. Çok huzurluyum, mutluyum. Huzurum, mutluluğum burada." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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