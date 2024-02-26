Hanönü'de süt toplama tesisi faaliyete girdi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde süt toplama tesisi faaliyete girdi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde süt toplama tesisi faaliyete girdi.
Hanönü Kaymakamlığı, Hanönü Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri ve Kastamonu Köy Kooperatifleri desteğiyle Bağdere köyünde açılan tesis, süt toplamaya başladı.
Tesise ilk süt, Küreçayı Kooperatif üyesi Kenan Dündar tarafından teslim edildi.
Kastamonu Köy Kooperatifleri Başkanı Erol Akar, yaptığı açıklamada, bugün itibariyle ilk sütün tesise getirildiğini söyledi.
Tesise ilk günde 997 litre süt teslim edildiğini anlatan Akar, "Önümüzdeki günlerde buradaki süt oranının gün geçtikçe katlanarak artacağı düşüncesindeyim. İlçemize hayırlı olsun." dedi.
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