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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:50
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında ilçede durdurulan bir araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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