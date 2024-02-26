Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında ilçede durdurulan bir araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.