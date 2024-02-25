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        Kastamonu'da ilaçla uyuşturularak araziye bırakılmış 10 köpek bulundu

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazide bulunan, ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:10
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        Kastamonu'da ilaçla uyuşturularak araziye bırakılmış 10 köpek bulundu
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazide bulunan, ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı.

        Kemerli Mahallesi'ndeki boş araziye bırakılmış hareketsiz yatan köpekleri gören vatandaşlar, durumu Cide Belediyesine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemenin ardından ilaçla uyuşturulduğu belirlenen köpekler, Cide Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Ekmekci, şunları kaydetti:

        "Derhal harekete geçen kamu görevlilerimize teşekkür ederim. Bu insanlık dışı olayı kimler gerçekleştirdiyse bulunacak ve yargı karşısına çıkarılacak. Kastamonu'muzun bu tür vakalara sahne olmasını asla kabul edemeyiz ve izin vermeyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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