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        İstinat duvarına çarpan cipin sürücüsü öldü

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü Mehmet Can Göktaş (28), hayatını kaybetti. Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçe çıkışında meydana geldi. Mehmet Can Göktaş yönetimindeki 37 FF 868 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş da kaza sonrası bölgede incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:22
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        İstinat duvarına çarpan cipin sürücüsü öldü
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü Mehmet Can Göktaş (28), hayatını kaybetti. Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçe çıkışında meydana geldi. Mehmet Can Göktaş yönetimindeki 37 FF 868 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cide Kaymakamı Tuncay Karataş da kaza sonrası bölgede incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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