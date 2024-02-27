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        Kastamonu'da uyuşturulup araziye bırakılan köpeklerle ilgili 3 kişiye para cezası verildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilaçla uyuşturulup araziye bırakılan 10 köpekle ilgili aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:44
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        Kastamonu'da uyuşturulup araziye bırakılan köpeklerle ilgili 3 kişiye para cezası verildi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilaçla uyuşturulup araziye bırakılan 10 köpekle ilgili aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.

        Cide Kemerli Mahallesi'nde yer alan helikopter pistindeki boş araziye bırakılan köpeklerle ilgili jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

        Ekipler yaptıkları incelemede, aralarında mahalle muhtarı ve azanın da bulunduğu 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Şüphelilere kişi başı 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplam 21 bin 648 lira para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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