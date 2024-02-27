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        Kastamonu'da çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:07 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:07
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        Kastamonu'da çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi'nde Satı ve Recep Dere kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

        Yangın alevlerin büyümesi üzerine bitişikteki eve de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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