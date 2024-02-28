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        Küre'de 43 ünite kan toplandı

        Türk Kızılay ekiplerinin Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlediği kampanyada 43 ünite kan bağışı toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:03
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        Küre'de 43 ünite kan toplandı
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        Türk Kızılay ekiplerinin Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlediği kampanyada 43 ünite kan bağışı toplandı.

        Türk Kızılay, Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

        Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir, kan toplama aracını ziyaret ederek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçede 43 ünite kan toplandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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