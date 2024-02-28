Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İlçede dün yaşanan kazanın ardından, annesiyle birlikte yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 günlük bebek, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Devrekani Sanayi Sitesi mevkisinde dün Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki 37 AC 570 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarpmış, kazada sürücü hayatını kaybetmiş, kızı Fatma Kırdı ve Kırdı'nın 4 günlük bebeği yaralanmıştı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi

        Benzer Haberler

        Küre'de 43 ünite kan toplandı
        Küre'de 43 ünite kan toplandı
        Kastamonu'da çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu
        Kastamonu'da çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Kastamonu'da uyuşturulup araziye bırakılan köpeklerle ilgili 3 kişiye para...
        Kastamonu'da uyuşturulup araziye bırakılan köpeklerle ilgili 3 kişiye para...
        Kastamonu'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 günlük bebek ve anne...
        Kastamonu'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 günlük bebek ve anne...