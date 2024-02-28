Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçede dün yaşanan kazanın ardından, annesiyle birlikte yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 günlük bebek, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.