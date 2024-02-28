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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devrekani ilçesinde seçim irtibat ofisi açılışında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tek bir hedefimiz var. Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık kademe atlamış, daha ileriye gitmek üzere bütün yüklerinden kurtulmaya başlamış bir Türkiye olması." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:30
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devrekani ilçesinde seçim irtibat ofisi açılışında konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tek bir hedefimiz var. Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık kademe atlamış, daha ileriye gitmek üzere bütün yüklerinden kurtulmaya başlamış bir Türkiye olması." dedi.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun ardından Devrekani ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışına katıldı.

        Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun bütün ilçelerinin ciddi bir potansiyeli olduğuna işaret etti.

        Kentin potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirten Yumaklı, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK kadroların birer mensubuyuz. Tek bir hedefimiz var. Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık kademe atlamış, daha ileriye gitmek üzere bütün yüklerinden kurtulmaya başlamış bir Türkiye olması. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu yolculukta şerefli görevi verdiği bu memleketin evladıyım. Elbette bütün Türkiye'nin bakanıyım ama bu toprakların evladı olmaktan kaynaklı, buraların potansiyelini bilmekten kaynaklı tabii ki bir pozitif ayrımcılığı oluyor benim gönlümde. Bu memleketin, şehit vermiş, şehitler diyarı Kastamonu'nun Türkiye'nin ikinci yüzyılına vereceği çok büyük katkılar var. İnşallah bunları hep beraber yapacağız." diye konuştu.

        İlçeye yapılan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren Yumaklı, "Bu organize tarım bölgesine, harita üzerinden baktığımızda bir söz vermiştim. Bunun temeli şu tarihte atılacak demiştim ve atıldı. Kastamonu'nun bütün ilçeleri de dahil olmak üzere söylenen, yapılması gereken ne varsa bunların tamamını yaptık." dedi.

        Verdikleri sözleri tutmaya devam edeceklerini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Neden? Çünkü biz AK Parti'yiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız eğer bir konuda söz vermişse onun yapılmama gibi bir ihtimali yok. Bunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Değerli kardeşlerim bugün bu besi organize tarım bölgesinin önemi çok büyük. Yaklaşık 270 milyon liralık bir yatırım. Yaklaşık 81 besi işletmesi olacak ve 20 bine yakın da hayvan olacak. Dolayısıyla buradaki ticaretin gelişmesi için son derece önemli. Ama sadece bu konuda bir gelişme olmayacak, ticaretin artmasıyla beraber başta Devrekani olmak üzere bu civardaki bütün ilçelerin bundan faydalanması söz konusu olacaktır."

        Pancar üreticilerine de seslenen Yumaklı, "Pancar üretimi konusunda herhangi bir sıkıntı olmayacak, lütfen siz üretmeye devam edin." dedi.

        Bakan Yumaklı, esnaf ziyaretlerinin ardından MHP seçim ofisini ziyaret ederek partililerle bir süre sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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