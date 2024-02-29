Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 03:44 Güncelleme: 29.02.2024 - 03:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da yakınlarıyla tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açan şüpheli, 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

        Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli yakınlarının bulunduğu apartmana gitti.

        Burada yakınlarıyla tartışmaya başlayan şüpheli yanında getirdiği tüfekle, gürültüyü duyarak dairelerinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı.

        Seyfettin H. ve Doğan A, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

        Yaralılardan Seyfettin H, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Kartal yarı finalde!
        Kartal yarı finalde!
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "AK Parti Proje Tanıtım Lansmanı"nda konuştu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "AK Parti Proje Tanıtım Lansmanı"nda konuştu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da organize tarım bölgeleri ile il...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da organize tarım bölgeleri ile il...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devrekani ilçesinde seçim irtibat ofisi açıl...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devrekani ilçesinde seçim irtibat ofisi açıl...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da seçim irtibat ofisi açılışında k...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da seçim irtibat ofisi açılışında k...
        İşçi olarak başlayıp müdürlüğe kadar yükseldiği kamuya 48 yıl hizmet verdi
        İşçi olarak başlayıp müdürlüğe kadar yükseldiği kamuya 48 yıl hizmet verdi
        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti
        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti