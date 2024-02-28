Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş evinde Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Beşiktaş'ta goller 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırırken Konyaspor ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk yarı final eşleşmesi de belli oldu. Beşiktaş, kupada yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.