Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe'yi eleyen MKE Ankaragücü oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş evinde Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.
Beşiktaş'ta goller 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırırken Konyaspor ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk yarı final eşleşmesi de belli oldu. Beşiktaş, kupada yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
SALİH UÇAN'A PLAKET VERİLDİ
Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi.
Siyah-beyazlıların yeni stadındaki 400'üncü golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncunun plaketini asbaşkan Onur Göçmez verdi.
Salih Uçan ayrıca 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu. Ligde Trabzonspor, Kayserispor maçlarının yanı sıra kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Masuaku'nun soldan ortasına ön direkte Fernandes'in dar açıdan vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarından rakibinden sıyrılan Muçi'nin şutunda kaleciden seken topu altı pas önünde Salih Uçan ağlara gönderdi: 1-0.
36. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Mert Günok, topu direk dibinde kontrol etti.
42. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası sağ çaprazdan içeri giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda meşin yuvarlak Deniz Ertaş'tan oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasına girer girmez karşı karşıya durumda vuruşuna kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
57. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve soldan ceza sahasına giren Muçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Rashica'ya çevirdi. Rashica'nın gelişine şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.
58. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Gedon Fernandes'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasının önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
80. dakikada Niangbo'nun topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ndao'nun çaprazdan uzak direğe şutunda top auta gitti.
83. dakikada Zaynutdinov'un hatalı geri pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun şutunda kaleci Mert'ten seken top, altı pas önünde Yunus Mallı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye röveşata vuruşunda Necip Uysal meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.