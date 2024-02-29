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        Cide'de 8 Mart "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:11
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        Cide'de 8 Mart "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        Cide Spor Salonu'nda düzenlenen final maçında, Birol Durası Takımı ve Gençlik Spor Takımı karşı karşıya geldi. Turnuvanın şampiyonu Birol Durası olurken ikinci Gençlik Spor, üçüncü ise Mor Yazma oldu.

        Takımları tebrik eden Kaymakam Tuncay Karataş, "Turnuva, kardeşlik, birlik, beraberlik içinde sürdü ve güzel bir şekilde sonlandı. Voleybol turnuvasına katılan tüm takımlara ve izlemeye gelen bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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