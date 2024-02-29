Kastamonu'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu soruşturması kapsamında bir kadının, 3 kişi tarafından fuhşa sürüklendiğini tespit etti.

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