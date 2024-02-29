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        Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da yakınları ile tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:09
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        Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da yakınları ile tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Gözaltına alınan Musa B. (23), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta dün Musa B. yakınlarıyla tartıştığı sırada, gürültü üzerine dairesinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve apartmandan 2 kişiye ateş açmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyfettin H. hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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