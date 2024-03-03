Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
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