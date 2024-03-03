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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:59
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 03.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari HKY -14 3
        Kartalkaya KY -1 2
        Sarıkamış P -7 3
        Palandöken P -6
        Ergan P -4
        Erciyes Y -2 2
        Kartepe Y 5 6
        Uludağ KY -3 4
        Çambaşı KKY 5
        Yıldıztepe Y 5
        Mersivan AB -5 4
        Yalnızçam P -12 3
        Ilgaz KY 4
        Yıldız Dağı KKY 4
        Zigana P -3 5
        Kop ÇB -5 3
        Denizli ÇB -4 7

        (P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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