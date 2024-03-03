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        Kastamonu'da üzerine saman balyaları düşen kişi öldü

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 00:28 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:28
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        Kastamonu'da üzerine saman balyaları düşen kişi öldü
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.

        Yağlıca Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ecevit (70), hayvanlar için samanlıktan balya almaya gitti.

        Saman aldığı sırada Ecevit'in üzerine balyalar devrildi.

        Bir süre sonra samanlığa giden eşi, Ecevit'in yerde hareketsiz yattığını gördü.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi Ecevit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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