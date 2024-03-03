Kastamonu'da üzerine saman balyaları düşen kişi öldü
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
Yağlıca Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ecevit (70), hayvanlar için samanlıktan balya almaya gitti.
Saman aldığı sırada Ecevit'in üzerine balyalar devrildi.
Bir süre sonra samanlığa giden eşi, Ecevit'in yerde hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi Ecevit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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