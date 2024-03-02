Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Sürücü Y.D. ekiplerce gözaltına alınmış, olay anı da caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde torunu A.Ç.G. ile yolun karşısına geçmek isterken Y.D'nin kullandığı 37 AAL 201 plakalı otomobilin çarptığı Hatice G, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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