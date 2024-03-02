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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 01:08 Güncelleme: 02.03.2024 - 01:08
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde torunu A.Ç.G. ile yolun karşısına geçmek isterken Y.D'nin kullandığı 37 AAL 201 plakalı otomobilin çarptığı Hatice G, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Torun A.Ç.G'nin aynı hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

        Sürücü Y.D. ekiplerce gözaltına alınmış, olay anı da caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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