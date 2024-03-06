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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:30
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 156, Sarıkamış'ta 134, Palandöken'de 133, Ergan'da 122, Erciyes'te 70, Yalnızçam'da 62, Yıldız Dağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 42, Davraz'da 35, Ovacık'ta 25, Denizli'de 23, Kartepe'de 19, Mersivan'da 18, Kop'ta 16, Zigana'da 15, Murat Dağı'nda 13, Ilgaz'da 7, Gevaş'ta 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 06.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -14 -2
        Kartalkaya KY -4 -1
        Sarıkamış KY -5 2
        Palandöken KY -3 -2
        Ergan KKY -3
        Erciyes KY -4 1
        Kartepe KKY 1 3
        Uludağ KY -2
        Çambaşı KKY 1 4
        Yıldıztepe KY 1 4
        Mersivan KY -5 4
        Yalnızçam KY -12 1
        Ilgaz KY -1 2
        Yıldız Dağı KKY 5
        Zigana Y -2
        Kop KKY -3 3
        Denizli KKY -3 4

        (KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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