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        Kastamonu'da Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi

        Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:38 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:05
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        Kastamonu'da Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi
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        Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi.

        Kuzeykent Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Sait Demir şefliğinde 35 kişiden oluşan koro, 23 eser seslendirdi.

        Koronun seslendirdiği Yeşilçam besteleri dinleyenleri maziye götürdü. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek koroyu alkışladı.

        Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu yaptığı konuşmada, koroyu tebrik etti.

        KASMEK'in önemine değinen Vidinlioğlu, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Program Vidinlioğlu'nun koro şefi Sait Demir'e plaket vermesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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