Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Aralarında hükümlülerin de bulunduğu yakalanan 53 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlü cezaevine gönderildi.
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