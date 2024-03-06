Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile kereste atölyesi zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aktaş köyünde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin yanında bulunan aynı kişiye ait kereste atölyesine sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.