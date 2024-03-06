Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka" paneli düzenlendi

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Yapay Zeka" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Eğitimde Yapay Zeka" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Yapay Zeka" paneli gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, eğitimde yapay zekanın önemli bir yere konumlandığını söyledi.

        Yapay zekanın hem öğretmen hem de öğrencilerin işini kolaylaştıracağına işaret eden Gümüş, "Yapay zekayı, öğrencinin işini kolaylaştıracak, gelişimine yardımcı olacak şekilde nasıl kullanabiliriz? Sizlerle fikir alışverişiyle bu sistemi kuracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

        Panel yöneticisi Prof. Dr. Murat Pektaş ise kullanımı yaygınlaşan yapay zekanın, eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiğini belirtti.

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yücel Kaya ise eğitimde yapay zeka kullanımının önemini vurguladı.

        Yapay zekanın öğretmenin yerini alıp almayacağının tartışma konusu olduğunu dile getiren Kaya, "Bilgisayar ve internet ilk çıktığında da böyle bir kaygı olmuştu. Yapay zeka öğretmenlerimizin yerini almaz. En azından yakın gelecekte böyle bir şey görünmüyor. Yapay zekada ücretsiz şekilde işinizi kolaylaştıracak çok fazla özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Yapay zekanın öğretmen ve öğrenciye internetten daha fazlasını sunduğu nokta, sizi çok iyi anlaması." diye konuştu.

        Yapay zekanın eğitim ve başarıyı olumlu etkileyeceğini ancak bunun "anahtarının" da öğretmenler olacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerimiz bunu ne kadar iyi kullanırsa o kadar iyi bir performans artışı görecek. Yapay zeka öncesinde Google'a bir şey yazdığınızda bir sonuç çıkıyordu ama burada çok daha esnek, çok daha insan gibi bir teknolojiden bahsediyoruz. Yapay zekanın başarıyı artırmaması mümkün görünmüyor, eğer öğretmenlerimiz yapay zekayla haşır neşir olur ve doğru soruyu sorarsa."

        Panel, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan, Ostim Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Şimşek ile bir teknoloji firmasının ortağı Mustafa Yıldız'ın sunumuyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        İhsangazi ilçesindeki Haracoğlu Türbesi'nin bakımı yapıldı
        İhsangazi ilçesindeki Haracoğlu Türbesi'nin bakımı yapıldı
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile kereste atölyesi zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile kereste atölyesi zarar gördü
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Prof. Dr. Bilgehan, Kastamonu'da 1943'te yaşanan büyük depreme dikkati çeke...
        Prof. Dr. Bilgehan, Kastamonu'da 1943'te yaşanan büyük depreme dikkati çeke...
        Kastamonu'da Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi
        Kastamonu'da Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi