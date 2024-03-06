İhsangazi ilçesindeki Haracoğlu Türbesi'nin bakımı yapıldı

İhsangazi Belediyesi ve İsalar Mahallesi muhtarlığı iş birliğinde bakımın gerçekleştirildiğini anlatan Sağlık, "Burada tarihe saygı ve geçmişi yad etmek adına yenileme çalışması yapıldı. Bu eserlerin ayakta kalması, kent kimliğini oluşturmada da büyük önem arz etmektedir." dedi.

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